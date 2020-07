Coronavirus Italia, bollettino oggi 29 luglio: 289 nuovi contagi, sei morti. Zero casi in Umbria e Basilicata (Di mercoledì 29 luglio 2020) Sono 289 i nuovi casi di Coronavirus in base al bollettino del 29 luglio 2020. Ieri erano stati 212. Le vittime sono 6 (ieri erano state 12). I tamponi effettuati sono stati 56.018, quasi 8 mila... Leggi su ilmessaggero

