Coronavirus Italia, bollettino oggi 29 luglio: 289 nuovi contagi, sei morti. Zero casi in Umbria e Basilicata (Di mercoledì 29 luglio 2020) Sono 289 i nuovi casi di Coronavirus in base al bollettino del 29 luglio 2020. Ieri erano stati 212. Le vittime sono 6 (ieri erano state 12). I tamponi effettuati sono stati 56.018, quasi 8 mila... Leggi su ilmattino

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus, oggi in Italia 289 nuovi casi e 6 morti Il Sole 24 ORE Banca Generali: utili reggono nel primo semestre

Banca Generali ha archiviato il primo semestre 2020 con un utile di 131,9 milioni, in linea con il risultato dello stesso periodo dello scorso anno (-0,6%), nonostante le complessità dalla diffusione ...

Coronavirus in Italia. Nelle Marche aumentano i contagi: 17 in 24 ore. Colpa (anche) di un focolaio

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – La pandemia di Coronavirus in Italia ha contagiato finora 246.776 persone, provocando 35.129 morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ulti ...

