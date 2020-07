Coronavirus – Italia, 289 nuovi casi, colpito anche il Sud: il BOLLETTINO aggiornato [TABELLA] (Di mercoledì 29 luglio 2020) Stando ai dati comunicati quest’oggi dalla Protezione Civile, nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 6 morti, 275 guariti e 289 nuovi casi su 56.018 tamponi. Oggi è risultato positivo lo 0,51% dei test effettuati, la percentuale più bassa degli ultimi dieci giorni. Le Regioni con il più alto numero di nuovi casi sono Lombardia con 46, Veneto con 42, Lazio con 34, Emilia Romagna con 28, Liguria con 20, Campania con 19 e Sicilia con 18. Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 246.776 casi totali 35.129 morti 199.031 guariti Il pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 12.616, così suddivisi: 731 (-18) ricoverati in ospedale (5,8%) 38 (-2) ricoverati in ... Leggi su sportfair

