Coronavirus, Iss: “Contagi stabili da un mese, ma età media più bassa: 40 anni anziché 70” (Di mercoledì 29 luglio 2020) La situazione dell’epidemia in Italia è “sotto controllo“, ma il virus “continua a persistere in tutte le aree del Paese” come dimostrano i focolai “contenuti, ma presenti in modo diffuso nelle varie Regioni”. Lo ha spiegato Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, durante la presentazione del rapporto OsMed sull’uso dei farmaci durante la pandemia, presentato oggi dall’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa). Brusaferro ha evidenziato come, negli ultimi 30 giorni “viaggiamo intorno ai 200-300 casi giornalieri di positivi, un dato stabile nonostante piccole variazioni giornaliere” e che molti di questi siano stati individuati tramite test sierologici, alla cui positività segue il tampone. Cambia l’identikit dei nuovi positivi, che in questa fase hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano

