Coronavirus, in Lombardia 46 nuovi casi e nessun decesso (Di mercoledì 29 luglio 2020) MILANO (ITALPRESS) – Oggi in Lombardia i nuovi casi di Coronavirus sono 46 mentre ieri erano stati 53, di cui 18 ‘debolmente positivì e 7 a seguito di test sierologici. Non si segnala alcun decesso, il cui totale dall’inizio dell’epidemia è di 16.802. A riferirlo è il consueto bollettino regionale sui dati epidemiologici, precisando che i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 8.658 (ieri erano 6.326). Restano stabili i ricoverati in terapia intensiva (totale 13), mentre crescono di tre quelli negli altri reparti (totale 154). Continuano ad aumentare i guariti, rispetto a ieri sono 161, per un numero complessivo di 72.689 dall’inizio della crisi da Covid 19.Anche oggi la Provincia di Milano è quella che registra più ... Leggi su ildenaro

