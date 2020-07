Coronavirus, in Italia rallentano i nuovi decessi: +7 (ieri +10). Aumentano i positivi (+289) ma con più tamponi – Il bollettino della Protezione Civile (Di mercoledì 29 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (29 luglio)Il bollettino del 29 luglio Rallenta oggi, 29 luglio, l’aumento delle vittime giornaliere legate al Coronavirus in Italia: +7, considerato il ricalcolo eseguito ieri, 28 luglio, dalla regione Sardegna che in un primo momento aveva contato una vittima in più. ieri, i decessi erano stati 10, contro le 5 registrate sia il 27 luglio che il 26. A renderlo noto è il quotidiano bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute. Il bilancio delle vittime legate al Covid-19 nel Paese sale a 35.129. Per quanto riguarda i nuovi casi registrati, oggi il totale aumenta di 289 e sale a 246.776 casi tracciati ... Leggi su open.online

