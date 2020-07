Coronavirus in Italia oggi 29 luglio: il bollettino con i dati della Protezione Civile (Di mercoledì 29 luglio 2020) L’andamento dell’epidemia di Coronavirus oggi in Italia nei dati della Protezione Civile e il bollettino del ministero della Salute: ci sono 289 positivi in più e sei morti. I guariti sono 275. Le regioni a zero casi oggi sono Umbria e Basilicata. In Lombardia Nel Lazio invece ci sono 34 nuovi casi e zero decessi: ieri i positivi erano solo 10. Tra i positivi di oggi 16 sono casi di importazione: otto casi di nazionalità del Bangladesh, tre da Spagna, due da Romania, due da India e uno da Afghanistan. Tre i casi per screening in fase di pre-ospedalizzazzione ospedaliera. Per quanto riguarda le altre regioni, in Piemonte ci sono 14 casi in più nelle ultime 24 ... Leggi su nextquotidiano

repubblica : Fauci: 'In autunno è possibile una seconda ondata nel Nord Italia' - Agenzia_Ansa : #Coronavirus @matteosalvinimi: 'Saluto col gomito è la fine della specie umana' #ANSA - fanpage : Sono 176 i medici morti di covid-19 in Italia - sportface2016 : In #Italia oggi: 289 nuovi contagi, 6 morti, 275 guariti, 56.018 tamponi #Coronavirus #COVID__19 - GisellaPagano : Coronavirus, De Luca sui negazionisti: 'Irresponsabili, basta leggere i numeri' - Italia - -