Coronavirus in Italia, il bollettino del 29 luglio: 246.776 casi positivi e 35.129 morti (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il bollettino con i dati sul Coronavirus in Italia, aggiornati al 29 luglio: aumentano i casi (+289), solo Umbria e Basilicata senza nuovi contagi

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus, oggi in Italia 289 nuovi casi e 6 morti Il Sole 24 ORE Piazza Affari come ieri rimonta e limita i danni nel finale. Saipem in forte ribasso, molto bene Amplifon. FTSE MIB -0,11%

. Mercati azionari europei contrastati. Wall Street in rialzo: a ridosso della chiusura delle borse europee S&P 500 +0,7%, NASDAQ Composite +1,0%, Dow Jones Industrial +0,2%. A Milano il FTSE MIB ha t ...

Alessandra Severini L'Italia è ancora un paese in stato di emergenza e lo

L'Italia è ancora un paese in stato di emergenza e lo sarà almeno fino al 15 ottobre. Il rischio sanitario causato dal Covid 19 viene considerato ancora alto e ieri il premier Giuseppe Conte ha comuni ...

