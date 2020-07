Coronavirus, in Germania 684 nuovi casi (Di mercoledì 29 luglio 2020) Berlino, 29 lug. (Adnkronos) - In Germania sono stati registrati 684 nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il Robert Koch Institute, l'agenzia incaricata dal governo di Berlino di monitorare l'andamento della pandemia nel Paese. Viene così aggiornato a 206.926 il totale dei contagi, mentre sale a 9.128 il numero delle persone che hanno perso la vita per complicanze legate all'infezione, sei in più rispetto a ieri. Leggi su iltempo

Coronavirus: Spagna, Germania e i nuovi focolai. L’Europa in ansia

Ma i focolai di coronavirus divampati nelle ultime settimane in comunità ... Norvegia, Olanda e ora anche dalla Germania. Dove pure la situazione interna non è tranquillizzante. Due giorni fa un nuovo ...

