Coronavirus in Campania, ?due cuginette positive: paura all'asilo e nel campo estivo (Di giovedì 30 luglio 2020) Torna dalla Serbia e contagia 6 persone, tra le quali due bimbe piccole, una è sua figlia e l?altra è sua nipote. Effetto domino in tre comuni del napoletano. A Cimitile,... Leggi su ilmattino

fanpage : Campania, 29 positivi. De Luca: “Dati nomi falsi al ristorante, stupidità assoluta” - Agenzia_Ansa : #DeLuca: '#Milano non si ferma, poi si sono fermati a contare i morti'. Il Presidente della Campania attacca: 'Noi… - Agenzia_Ansa : #coronavirus In #Campania multa fino a mille euro per chi non porta le #mascherine al chiuso o sui mezzi pubblici.… - ildenaro_it : #Coronavirus, #Coldiretti: Mezzo #milione di #nuovi #poveri a #Pasqua. Oltre il 20 per cento in #Campania - tonini_stef : RT @Cartabellotta: #coronavirus: report @GIMBE 22-28 luglio. Distribuzione casi 'attualmente positivi' - 53% in Lombardia (6.678) - 37,4% i… -