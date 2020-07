Coronavirus, in Campania altri 19 contagi ma nessun decesso e quattro guariti (Di mercoledì 29 luglio 2020) Sono 19 i nuovi casi di Coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall’analisi di 1.689 tamponi. Il totale dei positivi in Campania dall’inizio dell’emergenza è 4.974, mentre sono 327.787 i tamponi complessivamente esaminati. nessun decesso legato al Coronavirus è stato registrato in Campania nelle ultime 24 ore, con il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza che pertanto resta 434. Sono 4 i nuovi guariti, secondo quanto comunica l’Unità di crisi della Regione Campania. Il totale dei guariti dall’inizio dell’emergenza è 4.132. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

