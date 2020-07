Coronavirus, in Campania 19 nuovi casi e nessun decesso (Di mercoledì 29 luglio 2020) NAPOLI (ITALPRESS) – Diciannove nuovi casi di Coronavirus sono stati registrati in Campania, dove sono stati eseguiti 1.689 tamponi. nessuna persona è deceduta, pertanto il totale dei deceduti è di 434. E’ quanto emerge dal bollettino della Regione, secondo cui il totale dei positivi è 4.974 ed il totale dei tamponi eseguiti 327.787. I guariti odierni sono 4, mentre sono complessivamente guarite 4.132 persone.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

I nuovi casi di tampone positivo al nuovo coronavirus rilevati in Italia nelle ultime 24 ... Emilia Romagna 28, Liguria 20, Campania 19, Sicilia 18, Toscana e Marche 17, Piemonte 14, Puglia 10. In ..."Ai ragazzi e alle ragazze vorrei dire cose semplici, farmi capire. Quello del lanciafiamme era una metafora, non vi spaventate". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ne ...