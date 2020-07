Coronavirus, impennata di contagi in Spagna e Francia in 24 ore: mai così tanti negli ultimi mesi. La Germania supera l’indice di contagio Rt 1 (Di mercoledì 29 luglio 2020) Continuano a preoccupare i numeri della Spagna, dove le regioni di Catalogna, Navarra e Aragona – tutte al nord – stanno registrando un’impennata di contagi che ha portato anche diversi paesi a sconsigliare viaggi non essenziali. E oggi il numero dei contagi è il più alto dal 2 maggio, quando furono registrati 1.178 nuovi positivi: sono 1.153 quelli delle ultime 24 ore, mentre i decessi sono cinque. In Germania non va meglio dove in 24 ore sono stati registrati 684 casi e l’indice di contagio Rt ha superato 1. impennata di casi anche in Francia che registra 1392 nuovi contagi, il bilancio più alto in oltre un mese. Secondo i dati diffusi dalle autorità sanitarie ... Leggi su ilfattoquotidiano

magosantosabio : RT @eziomauro: Coronavirus nel mondo, superati 150 mila morti negli Usa. Impennata di casi in Francia, quasi 1400,… - repubblica : RT @eziomauro: Coronavirus nel mondo, superati 150 mila morti negli Usa. Impennata di casi in Francia, quasi 1400,… - Anna_Madron : RT @eziomauro: Coronavirus nel mondo, superati 150 mila morti negli Usa. Impennata di casi in Francia, quasi 1400,… - eziomauro : Coronavirus nel mondo, superati 150 mila morti negli Usa. Impennata di casi in Francia, quasi 1400,… - infoitinterno : Coronavirus Italia: nuova impennata di contagi, il bollettino del 29 luglio -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus impennata Coronavirus, impennata di contagi in Spagna e Francia in 24 ore: mai così tanti negli ultimi mesi Il Fatto Quotidiano ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi coronavirus, emergenza Hong Kong: ospedali al collasso

Ultime notizie, ultim’ora oggi coronavirus. La situazione ad Hong Kong è grave, con gli ospedali che sono al collasso a causa dei numerosi casi di covid Hong Kong, polizia arresta manifestanti dopo le ...

Coronavirus, Francia: quasi 1400 nuovi casi e 15 decessi

Impennata di casi anche in Francia che oggi registra 1392 nuovi contagi, il bilancio più alto in oltre un mese. Secondo i dati diffusi dalle autorità sanitarie francesi, nelle ultime 24 ore si sono av ...

Ultime notizie, ultim’ora oggi coronavirus. La situazione ad Hong Kong è grave, con gli ospedali che sono al collasso a causa dei numerosi casi di covid Hong Kong, polizia arresta manifestanti dopo le ...Impennata di casi anche in Francia che oggi registra 1392 nuovi contagi, il bilancio più alto in oltre un mese. Secondo i dati diffusi dalle autorità sanitarie francesi, nelle ultime 24 ore si sono av ...