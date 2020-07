Coronavirus: il vaccino USA Moderna è efficace nei macachi (Di mercoledì 29 luglio 2020) Buone notizie dagli USA: sembra essere efficace, nei macachi, il vaccino anti Coronavirus sviluppato dall’azienda statunitense Moderna con l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive degli Stati Uniti, diretto da Anthony Fauci. Secondo i Secondo i dati pubblicati sul New England journal of medicine, il vaccino sperimentato nei primati ha indotto la produzione e una potente attività degli anticorpi neutralizzanti, una rapida protezione nelle vie respiratorie e protetto da lesioni polmonari. Il 27 luglio i National Institute of Health, di cui il Niaid fa parte, hanno annunciato l’avvio della fase 3 della sperimentazione di questo vaccino in 89 siti USA su circa 30mila volontari sani.L'articolo Coronavirus: il ... Leggi su meteoweb.eu

