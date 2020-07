Coronavirus, il nuovo bollettino medico: 289 positivi e 6 vittime (Di mercoledì 29 luglio 2020) Coronavirus, ecco i nuovi dati in Italia Coronavirus, ecco il nuovo bollettino medico. Purtroppo salgono ancora i positivi in Italia: sono infatti 289 quelli registrati nelle ultime 24 ore, con un aumento significativo rispetto ai 212 dell’ultimo aggiornamento. Buone notizie invece per quanto riguarda i deceduti, poiché se ne registrano ‘appena’ sei. I tamponi effettuati, … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

IlContiAndrea : Se leggo o sento di nuovo “possibile la seconda ondata di #Coronavirus”, giuro che spacco tutto - RegLombardia : #LNews Nessun decesso per il 2° giorno consecutivo e nessun nuovo contagio a Cremona, Pavia e Sondrio. Report co… - fanpage : Nuovo focolaio #Covid19 in Germania - alarico999 : RT @francescatotolo: È un nuovo tipo di #coronavirus: il Bostik #statodiemergenza - Vincenz55513518 : @fanpage Oggi sono diminuti i morti tuttavia titolate 'il mumero dei positivi al nuovo coronavirus è salito a quota… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuovo Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo. 288 positivi e 6 morti in più nelle ultime 24 ore Fanpage.it Regione, via libera ai conti: sul piatto 3 miliardi e mezzo di investimenti

Invarianza della pressione fiscale, ulteriore taglio dei costi di funzionamento della macchina regionale e rilancio degli investimenti volti a incrementare il patrimonio pubblico sul triennio 2021-202 ...

Coronavirus: nelle ultime 24 ore 289 nuovi casi, 6 decessi e 275 guariti

In tutte le altre si sono registrati nuovi casi di positività al Covid-19. La regione con più positività è la Lombardia con 46, seguita dal Veneto, 42, Lazio con 34, Emila Romagna, 28 e Campania 19.

Invarianza della pressione fiscale, ulteriore taglio dei costi di funzionamento della macchina regionale e rilancio degli investimenti volti a incrementare il patrimonio pubblico sul triennio 2021-202 ...In tutte le altre si sono registrati nuovi casi di positività al Covid-19. La regione con più positività è la Lombardia con 46, seguita dal Veneto, 42, Lazio con 34, Emila Romagna, 28 e Campania 19.