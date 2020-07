Coronavirus, il lockdown di una prof italiana a Melbourne: “Continuo a insegnare, per lo Stato sono lavoratrice essenziale” (Di mercoledì 29 luglio 2020) “sono considerata una lavoratrice essenziale, proprio come gli infermieri. Abbiamo un ruolo importante perché permettiamo ai genitori di andare a lavorare e i figli dei lavoratori essenziali possono frequentare la scuola facendo didattica a distanza in spazi fisici dedicati all’interno degli istituti”. Michela Pellizon è una docente italiana che vive da sedici anni in Australia. Insegna a Melbourne, in una scuola superiore maschile privata. E anche e ora che lo Stato di Victoria, dove vive, sta affrontando un nuovo lockdown a seguito dell’aumento dei contagi, la scuola non si ferma. A fare didattica a distanza sono i ragazzi dai 13 ai 16 anni, mentre per chi frequenta quarta e quinta le lezioni si fanno in ... Leggi su ilfattoquotidiano

Agenzia_Ansa : #Coronavirus: Perù, 900 #donne scomparse durante il #lockdown - LaStampa : Buon compleanno, Presidente! Sergio Mattarella compie oggi 79 anni ????? Sono stati mesi duri a causa del… - Corriere : Corea del Nord, Kim mette una città in lockdown: «Il coronavirus portato da un traditore del Sud» - clikservernet : Coronavirus, il lockdown di una prof italiana a Melbourne: “Continuo a insegnare, per lo Stato sono lavoratrice ess… - Noovyis : (Coronavirus, il lockdown di una prof italiana a Melbourne: “Continuo a insegnare, per lo Stato sono lavoratrice es… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus lockdown Conte alla Camera: «Confusione sui social, no a nuovo lockdown da agosto» Il Messaggero Covid-19 e sfida digitalizzazione, ultima chiamata per l’Italia

Il lockdown prima e il distanziamento sociale poi hanno infatti ... per ripensare profondamente il proprio modello di business in ottica di omnicanalità. Il contesto creato dal Coronavirus deve essere ...

Agcom: +75% traffico dati durante lockdown, ricavi tlc -5,8%

27 luglio 2020 – Il settore delle telecomunicazioni ha registrato nei primi tre mesi del 2020 una flessione dei ricavi pari al 5,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e questo anche a f ...

Il lockdown prima e il distanziamento sociale poi hanno infatti ... per ripensare profondamente il proprio modello di business in ottica di omnicanalità. Il contesto creato dal Coronavirus deve essere ...27 luglio 2020 – Il settore delle telecomunicazioni ha registrato nei primi tre mesi del 2020 una flessione dei ricavi pari al 5,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e questo anche a f ...