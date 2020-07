Coronavirus: il direttore del CDC in Cina si è sottoposto al vaccino sperimentale (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il direttore del Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc), Gao Fu, ha detto di essere stato tra coloro che si sono fatti somministrare il vaccino sperimentale contro il Covid-19. Secondo i media locali, Gao, 59 anni, lo ha rivelato domenica durante un forum organizzato da Alibaba Health e Cell Press, spiegando che la mossa aveva lo scopo di aumentare la fiducia del verso i vaccini e contro la diffidenza verso le immunizzazioni, alla base di teorie cospirative e attacchi agli scienziati. Gao non ha rilasciato dettagli sull’iniezione, come quando e dove sia avvenuta e, soprattutto, quale tra quelli in sperimentazione. Gao e’ tra gli autori di un rapporto sul vaccino BBIBP-CorV, pubblicato sulla rivista Cell a giugno e che ha indotto alti livelli di anticorpi neutralizzanti in ... Leggi su meteoweb.eu

laccio : @Miti_Vigliero @sole24ore se puo consolarti non è solo la liguria che fa magheggi...oggi pomeriggio il direttore de… - laccio : @sonoNAPnonITA @Torrenapoli1 Sui ricoveri la tabella mente spudoratamente...il direttore del cotugno in un'intervis… - pacapitale : Il Parlamento ha prorogato lo stato di #emergenza al 15 ottobre: i punti di crisi generati dal #coronavirus diversa… - cippiriddu : 'L'uomo ha distrutto i dinosauri, batterà anche il Coronavirus'. (Il direttore del Cellino San Marco Post) - SanSeveroNews : Bollettino epidemiologico 29 luglio 2020 con dichiarazione del direttore asl Lecce, Rodolfo Rollo Il presidente del… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus direttore Virus, il direttore delle malattie Usa per la prima volta ammette: «Lenti nel riconoscere l'ondata europea, abbiamo fallito» Il Messaggero Milano Arch Week torna anche in presenza dal 18 al 20 settembre

Milano, 29 lug. (askanews) – Dopo il notevole seguito registrato dalla Milano Arch Week Marathon il 16 maggio 2020, maratona in live streaming dedicata a Milano e alle sfide che la città deve affronta ...

Coronavirus, la Spagna torna nell’incubo: i nuovi contagi sono 1.153, mai così tanti dal 2 maggio

Negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore 1.600 morti, il numero più alto da due mesi e mezzo, e 60.000 i nuovi casi La movida, con i suoi assembramenti incontrollati e i rischi conseguenti per la trasmis ...

Milano, 29 lug. (askanews) – Dopo il notevole seguito registrato dalla Milano Arch Week Marathon il 16 maggio 2020, maratona in live streaming dedicata a Milano e alle sfide che la città deve affronta ...Negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore 1.600 morti, il numero più alto da due mesi e mezzo, e 60.000 i nuovi casi La movida, con i suoi assembramenti incontrollati e i rischi conseguenti per la trasmis ...