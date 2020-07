Coronavirus, il bollettino di oggi 29 luglio: 289 casi, 6 decessi e 275 guariti (Di mercoledì 29 luglio 2020) Aumentano i contagi ma diminuiscono i morti. Sono 12.616 le persone attualmente positive: +7 rispetto a ieri. Il numero totale delle vittime è 35.129. Nessun morto in Lombardia Leggi su repubblica

