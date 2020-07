Coronavirus, il bollettino di oggi: 288 nuovi positivi e 6 morti (Di mercoledì 29 luglio 2020) Coronavirus bollettino di oggi 29 luglio 2020. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Sono 288 oggi i nuovi casi di Coronavirus in Italia, in crescita di oltre 100 unità rispetto a ieri. In totale i contagiati dall’inizio dell’emergenza sono 246.776. Gli attualmente positivi salgono di 7 unità e sono 12.616 in tutto. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 6, il totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia sale così a 35.129. Il numero dei guariti di oggi sale a 199.031, 275 in più da ieri. (segue dopo la foto) 38 persone si trovano in terapia intensiva (meno due rispetto a ieri), 732 sono i ricoverati con sintomi. Il totale ... Leggi su urbanpost

fanpage : Campania, 29 positivi. De Luca: “Dati nomi falsi al ristorante, stupidità assoluta” - Corriere : Aumentano i contagi: in Italia 289 nuovi casi. L’ultimo bollettino - Corriere : Aumentano i contagi: in Italia 289 nuovi casi. L’ultimo bollettino - BJLiguria : Coronavirus, il bollettino: 20 casi in più di ieri, ecco da dove arrivano - - SmorfiaDigitale : Coronavirus in Italia, il bollettino del 29 luglio: 246.776 casi positivi e 35.1... -