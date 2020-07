Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile del 29 luglio 2020 (Di mercoledì 29 luglio 2020) Come ogni pomeriggio, è stato pubblicato il bollettino dell Protezione Civile sull’andamento del contagio da Coronavirus nel nostro Paese. Ecco i dati del 29 luglio Come ogni pomeriggio è stato pubblicato il bollettino della Protezione Civile sull’andamento del contagio da Coronavirus nel nostro Pese. Ieri la situazione era fondamentalmente stazionaria come nelle scorse giornate. Ecco i dati aggiornati ad oggi 29 luglio 2020. I nuovi positivi sono 289. I decessi di oggi sono stati 6. Il numero dei guariti da Coronavirus è di 275. Queste intanto le parole del sindaco di Codogno Francesco Passerini: “Mi fanno venire l’ulcera i ... Leggi su zon

