Coronavirus, il 44% dei positivi individuato grazie agli screening. Il 30% senza sintomi (Di mercoledì 29 luglio 2020) Solo pochi pazienti ormai si rivolgono ai pronto soccorso con la febbre e la polmonite. Molti dei nuovi contagi trovati con i test sierologici e il tracciamento dei contatti. Il presidente dell'Iss Brusaferro: "L'età media è scesa a 40 anni. Siamo nella parte bassa della curva... Leggi su repubblica

you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento quotidiano • Attualmente positivi: 12.565 • Deceduti: 35.107 (+5, +0,01%) • Dimessi/… - jhpiraquiven : RT @theworldindex: Most coronavirus deaths: ????USA: 152,320 ????BRA: 88,634 ????GBR: 45,878 ????MEX: 44,876 ????ITA: 35,123 ????IND: 34,224 ????FRA: 30… - CherylZaa : RT @theworldindex: Most coronavirus deaths: ????USA: 152,320 ????BRA: 88,634 ????GBR: 45,878 ????MEX: 44,876 ????ITA: 35,123 ????IND: 34,224 ????FRA: 30… - Dodotinapitamu : RT @worldwidegist: Most coronavirus deaths: ????USA: 152,320 ????BRA: 88,634 ????GBR: 45,878 ????MEX: 44,876 ????ITA: 35,123 ????IND: 34,224 ????FRA: 30… - t_egelund : RT @theworldindex: Most coronavirus deaths: ????USA: 152,320 ????BRA: 88,634 ????GBR: 45,878 ????MEX: 44,876 ????ITA: 35,123 ????IND: 34,224 ????FRA: 30… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 44% Coronavirus, il 44% dei positivi individuato grazie agli screening. Il 30% senza sintomi La Repubblica Coronavirus: l’America Latina è la regione più colpita

Mentre il mondo si appresta a timbrare la cifra di 16,5 milioni di casi confermati di Covid-19, l'America Latina diventa la regione più colpita dalla pandemia a livello globale, con il 26,8% dei casi.

Oltre 150.000 morti per Covid-19 negli Stati Uniti

Roma, 29 lug. (askanews) - Mercoledì gli Stati Uniti hanno varcato la soglia dei 150.000 morti di Covid-19, secondo il conteggio della Johns Hopkins University. Il paese, di gran lunga il più colpito ...

Mentre il mondo si appresta a timbrare la cifra di 16,5 milioni di casi confermati di Covid-19, l'America Latina diventa la regione più colpita dalla pandemia a livello globale, con il 26,8% dei casi.Roma, 29 lug. (askanews) - Mercoledì gli Stati Uniti hanno varcato la soglia dei 150.000 morti di Covid-19, secondo il conteggio della Johns Hopkins University. Il paese, di gran lunga il più colpito ...