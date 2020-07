Coronavirus, i nuovi contagi in Europa: la paura della Spagna e non solo (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il mantra dei primi mesi della pandemia in Europa era: state in casa. Adesso gli orizzonti si sono allargati, ma non vanno oltre i confini nazionali. La motivazione è doppia: bisogna far sopravvivere i settori turistici interni e bisogna bloccare la circolazione del virus che in queste settimane si mostra in Europa in focolai circoscritti e proveniente dall’estero. Il paese che fa paura all’interno dell’Ue è adesso la Spagna. Leggi su vanityfair

RegLombardia : #LNews @GiulioGallera: “Buone notizie per 4 Province (Como Lecco Mantova e Monza) dove oggi non si riscontrano nuo… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Il ministero della Salute aggiorna i dati: i nuovi contagi sono 212 e 11 le vittime #ANSA - Adnkronos : #Covid, allarme in #Germania: 'Situazione molto preoccupante' - estimariam1 : Coronavirus: 11 morti nelle ultime 24 ore, 212 i nuovi casi e 163 i guariti - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: Coronavirus in Liguria, tre nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Al momento i casi positivi totali sono 1.140. Torn… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuovi Coronavirus, nuovi contagi e allarme stranieri LA NAZIONE Coronavirus: impennata casi Marche, 17 in 24 ore

(ANSA) - ANCONA, 29 LUG - Sono 17 i casi positivi al coronavirus nelle Marche registrati nelle ultime 24 ore dal Gores (Gruppo Operativo Regionale Emergenza Sanitaria), rispetto a 11 segnalati nel gio ...

Cia, agricoltori scommettono sull'e-commerce per ripartenza

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - Un portale per l'e-commerce dei prodotti enogastronomici Made in Italy degli agricoltori. Un modo per sostenere le imprese del settore a ripartire, facendo tesoro del successo ...

(ANSA) - ANCONA, 29 LUG - Sono 17 i casi positivi al coronavirus nelle Marche registrati nelle ultime 24 ore dal Gores (Gruppo Operativo Regionale Emergenza Sanitaria), rispetto a 11 segnalati nel gio ...(ANSA) - ROMA, 29 LUG - Un portale per l'e-commerce dei prodotti enogastronomici Made in Italy degli agricoltori. Un modo per sostenere le imprese del settore a ripartire, facendo tesoro del successo ...