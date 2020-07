Coronavirus, i dati – Aumentano i casi: 289 da ieri, ma crescono i tamponi. Sei le vittime (Di mercoledì 29 luglio 2020) Continuano a crescere i nuovi contagi di Coronavirus in Italia: oggi se ne sono registrati 289, a fronte dei 212 di ieri. Ma crescono parallelamente all’aumento dei tamponi: 56.018, mentre martedì erano stati circa 48mila e lunedì 25mila. Sono gli ultimi dati forniti dal bollettino del Ministero della Salute in cui si evidenzia che solo due regioni, Umbria e Basilicata, non registrano nuovi positivi. Diminuiscono le vittime: nelle ultime 24 ore sono morte 6 persone (ieri erano 11). In totale, dall’inizio della pandemia, si sono ammalate 246.776 persone di Covid e 35.129 hanno perso la vita. Nel Lazio oggi sono stati registrati 34 casi e zero decessi. Quasi la metà (16) sono contagi di importazione: 8 di ... Leggi su ilfattoquotidiano

