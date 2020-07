Coronavirus, “grandi passi in avanti” per il vaccino: nel mondo “164 progetti, 25 in fase clinica e 5 nell’ultima fase” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. Riguardo al vaccino anti-Covid ha spiegato :“L’importante non è arrivare primi, ma arrivare presto. Sono stati fatti grandi passi in avanti, sono ottimista. Oggi abbiamo aziende che stanno già producendo il vaccino. A livello mondiale ci sono 164 progetti di vaccini, 25 sono in fase clinica e 5 nell’ultima fase. L’importante è che ne arrivino uno, due o tre. Se ne avremo più di uno riusciremo a coprire una più ampia porzione di popolazione mondiale. In ... Leggi su meteoweb.eu

