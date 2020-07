Coronavirus, gli Usa arrivano a 150mila morti: la reazione di Trump (Di mercoledì 29 luglio 2020) Coronavirus, gli Usa toccano quota 150mila morti. Ma il presidente Trump continua a difendere le sue misure e l’uso della clorochina Coronavirus, gli Usa raggiungono un’altra quota drammatica, secondo i dati in possesso del New York Times infatti i morti dall’inizio dell’epidemia negli Stati Uniti sarabbero 150mila. Una cifra leggermente superiore a quella in possesso … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus gli Unict e coronavirus, gli studenti promuovono la dad Quotidiano di Sicilia Coronavirus: 17 nuovi casi, nessun decesso in Toscana. Stabili le guarigioni

In Toscana sono 10.458 i casi di positività al Coronavirus, 17 in più rispetto a ieri (15 identificati in corso di tracciamento e 2 da attività di screening). 6 dei nuovi casi odierni sono da ricolleg ...

Coronavirus in Puglia, l’aggiornamento del 29 luglio. 2.454 test e 10 nuovi casi

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi mercoledì 29 luglio 2020 in ...

