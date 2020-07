Coronavirus, Fauci su La7: “Con l’inverno in Italia seconda ondata possibile ma non inevitabile. Vaccino? Forse pronto agli inizi del 2021” (Di mercoledì 29 luglio 2020) “seconda ondata negli Usa? Qui non siamo ancora usciti dalla prima ondata e siamo veramente nei guai. In Italia, dove invece la curva è scesa, è possibile una seconda ondata. E’ sicuramente uno scenario verosimile, soprattutto quando il clima cambierà e arriverà il freddo in inverno“. Sono le parole di Anthony Fauci, direttore dell’Istituto nazionale di allergie e malattie infettive (Niaid) e membro della task force della Casa Bianca, in una intervista rilasciata a Luca Telese e a David Parenzo nella trasmissione “In onda” (La7). E aggiunge: “In inverno la situazione potrebbe complicarsi. Inevitabilmente potrebbe sovrapporsi la stagione dell’influenza e potremmo assistere a una ... Leggi su ilfattoquotidiano

