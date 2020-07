Coronavirus e turismo, nuovo bando della Regione Umbria per aiutare le imprese ricettive: 8,6 milioni di euro (Di mercoledì 29 luglio 2020) Contributi per i centri estivi, pubblicato il bando: come accedere al fondo per bambini e ragazzi da 0 a 16 anni 24 July 2020 Acquisto prima casa, nuovo bando della Regione Umbria: contributi pubblici ... Leggi su perugiatoday

Corriere : Seconda ondata di Covid in Spagna: Parigi, Londra e Berlino chiudono le porte. Turismo in crisi - Agenzia_Ansa : Il #turismo è il settore più colpito dalla #pandemia: il 65% degli hotel e dei ristoranti rischia di chiudere entro… - PerugiaToday : #coronavirusitalIa #COVID__19 Coronavirus e turismo, nuovo bando della Regione Umbria per aiutare le imprese ricet… - ChiaraPottini : RT @StampaTorino: L’effetto coronavirus sul turismo: pessimista l’80% degli operatori piemontesi - Kappaellenet : Unesco, Città Metropolitana modello Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus turismo Coronavirus, turismo internazionale ha perso 320 miliardi tra gennaio e maggio Teleborsa Coronavirus: Spagna, Germania e i nuovi focolai. L’Europa in ansia

Viaggiare poco, viaggiare il meno possibile: dalla Germania alla Francia, dalla Gran Bretagna alla Spagna, la paura della seconda ondata di contagi spinge i governi a frenare la circolazione dei propr ...

L’economia Salentina può “Ris-Boccia-re”? Confindustria Lecce è fiduciosa

Si svolgerà nella giornata del 31 luglio prossimo un meeting con il ministro degli affari regionali e le autonomie, Boccia per discutere del decreto rilancio e sulle nuove possibilità di sviluppo. Un ...

Viaggiare poco, viaggiare il meno possibile: dalla Germania alla Francia, dalla Gran Bretagna alla Spagna, la paura della seconda ondata di contagi spinge i governi a frenare la circolazione dei propr ...Si svolgerà nella giornata del 31 luglio prossimo un meeting con il ministro degli affari regionali e le autonomie, Boccia per discutere del decreto rilancio e sulle nuove possibilità di sviluppo. Un ...