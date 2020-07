Coronavirus: e se fosse un’unica ondata con alti e bassi? “Il contagio zero non è stato raggiunto” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il nuovo Coronavirus non segue l’andamento tipico dell’influenza, è “un nuovo virus che si comporta in modo diverso“, non stagionale: secondo la portavoce dell’OMS Margaret Harris, “siamo ancora nella prima ondata della pandemia di Covid-19“, cioè quindi “un’unica grande ondata che farà un po’ di sali e scendi“. In merito alla questione si sono espresse alcuni esperti italiani, citati dal “Mattino”. Il Sars-Cov-2 “ormai sta circolando ed è endemizzato“, spiega Claudio Mastroianni, direttore della Clinica malattie infettive del Policlinico Umberto I di Roma e vice presidente della Società italiana di malattie infettive e tropicali. Se anche ci saranno nuove ondate “non saranno come quella devastante di ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus fosse La Corea del Sud ha smentito che il disertore tornato in Corea del Nord sia positivo al coronavirus Il Post Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, coronavirus Usa: 1.592 morti nelle ultime 24 ore

Continuano ad essere decisamente drammatici i numeri riguardanti l’epidemia di coronavirus negli Usa. Stando a quanto emerge dalla mappa sempre aggiornata della Johns Hopkins University, nelle ultime ...

LOMBARDIA, BOLLETTINO CORONAVIRUS 28 LUGLIO/ +1 morto, +53 contagiati

Si interrompe il trend di 0 decessi in Lombardia, ma i dati restano confortanti. Il bollettino coronavirus diffuso dalla Regione recita +1 decesso (totale 16.802) e +53 casi positivi, di cui 9 debolme ...

