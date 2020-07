Coronavirus e rientro a scuola, Azzolina: “Sull’obbligo di mascherine in classe si deciderà a breve” (Di mercoledì 29 luglio 2020) “Sulla questione mascherine in classe, il comitato tecnico scientifico del Ministero si aggiornerà in agosto, si deciderà considerando la curva epidemiologica“: lo ha affermato il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina intervistata a Radio 102.5. “In questi giorni sulla questione dei banchi nuovi ho sentito di tutto: costano troppo, si spreca denaro pubblico, sono pericolosi. Il governo ha deciso di fare un serio investimento sulla scuola che passa anche dagli arredi“. “Abbiamo messo tanti soldi, sia sui docenti sia sugli arredi.” “Il 14 settembre comunque si riparte per tutti“. Coronavirus, Azzolina conferma: “A settembre la scuola riparte, prima il recupero e poi le ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus rientro Scuola, un medico per ogni istituto e mascherina solo all'entrata: così sarà il rientro Il Messaggero In provincia i casi attivi sono 91 mentre sono 244 le persone in quarantena o sorveglianza attiva

Il territorio provinciale di Ravenna registra oggi (aggiornamento alle 12 del 28 luglio) un nuovo caso di positività al Covid (complessivamente sono 1.151). Si tratta – si legge nel bollettino della P ...

Coronavirus, sei i nuovi casi totali rilevati nel Piceno

Sono in tutto sei i nuovi casi di positività al Coronavirus nel piceno. Un numero che è tornato a crescere dopo giorni di quota zero. Dopo i test che hanno evidenziato la positività di due persone di ...

