Coronavirus e rientro a scuola | Arcuri | “Invieremo ogni giorno 11 milioni di mascherine | straordinario il fabbisogno richiesto di nuovi banchi”

"I miei uffici hanno predisposto la distribuzione gratuita giornaliera di 11 milioni di mascherine chirurgiche che verranno destinate agli oltre 40mila plessi scolastici": lo ha affermato il Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, in Commissione Cultura alla Camera in riferimento all'avvio dell'anno scolastico. Le mascherine saranno "distribuite sul territorio che potranno così essere utilizzate dal personale docente non docente e dagli studenti". "Invieremo alcune quantità di gel igienizzanti, sempre a titolo gratuito, che verranno distribuite nella totalità delle scuole distribuite sul nostro territorio". "Avevamo bandito una gara pubblica Europea accelerata che si è conclusa ieri

PIEMONTE – La task force territoriale di esperti che ha affiancato l’assessorato alla Sanità e la Giunta regionale per la gestione della Fase 2 dell’emergenza coronavirus in Piemonte, sarà prorogata, ...

Spagna, dopo Mariano Diaz trovato un altro positivo al Covid-19: è un giocatore dell’Almeria

Spaventata dalla presunta ‘seconda ondata' di contagi, la Spagna del calcio continua a registrare giocatori contagiati dal Coronavirus. Dopo il caso di Mariano Diaz, scoperto dal Real Madrid in seguit ...

