Coronavirus e fughe di migranti, il Viminale: "Obiettivo avere due navi-quarantena" (Di mercoledì 29 luglio 2020) «L'Obiettivo del Governo è quello di poter disporre nei prossimi giorni almeno di due unità navali» da destinare alla quarantena dei migranti che sbarcano . Così il Viminale, ricordando che sono cinque... Leggi su feedpress.me

GazzettaDelSud : #Coronavirus e fughe di #migranti, il #Viminale: 'Obiettivo avere due navi-quarantena' - ILOVEPACALCIO : #Coronavirus: positivi altri 8 #migranti arrivati a #Pozzallo, più controlli per evitare fughe - riccardo_71 : RT @GDS_it: #Coronavirus, positivi altri 8 migranti arrivati a #Pozzallo: più controlli per evitare fughe - AntonioPrivit10 : RT @GDS_it: #Coronavirus, positivi altri 8 migranti arrivati a #Pozzallo: più controlli per evitare fughe - GDS_it : #Coronavirus, positivi altri 8 migranti arrivati a #Pozzallo: più controlli per evitare fughe… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus fughe Coronavirus e fughe di migranti, il Viminale: "Obiettivo avere due navi-quarantena" Gazzetta del Sud Coronavirus e fughe di migranti, il Viminale: "Obiettivo avere due navi-quarantena"

«L'obiettivo del Governo è quello di poter disporre nei prossimi giorni almeno di due unità navali» da destinare alla quarantena dei migranti che sbarcano. Così il Viminale, ricordando che sono cinque ...

Valentano, arrivano i migranti, e la Tuscia insorge

VALENTANO (Viterbo) – La decisione presa dal Viminale in queste ore di fare dell’ex convento dei frati minori di Valentano un centro per la quarantena dei migranti in arrivo in Italia e possibili Covi ...

«L'obiettivo del Governo è quello di poter disporre nei prossimi giorni almeno di due unità navali» da destinare alla quarantena dei migranti che sbarcano. Così il Viminale, ricordando che sono cinque ...VALENTANO (Viterbo) – La decisione presa dal Viminale in queste ore di fare dell’ex convento dei frati minori di Valentano un centro per la quarantena dei migranti in arrivo in Italia e possibili Covi ...