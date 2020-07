Coronavirus e fase 3, Coldiretti: “25mila italiani al lavoro con i buoni vendemmia” (Di mercoledì 29 luglio 2020) “Almeno 25mila posti di lavoro occasionali per gli italiani potrebbero essere disponibili per la vendemmia alle porte con una radicale semplificazione del voucher “agricolo” che possa ridurre la burocrazia e consentire anche a percettori di ammortizzatori sociali, studenti e pensionati italiani lo svolgimento dei lavori nelle campagne in un momento in cui tanti lavoratori sono in cassa integrazione e le fasce più deboli della popolazione sono in difficoltà.” E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti alla vigilia della partenza delle attività di raccolta, messe a rischio dalla mancanza di manodopera proprio nella fase più delicata della stagione. I voucher – ricorda la Coldiretti – sono stati per la prima ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus fase Due vaccini contro il coronavirus arrivano all’ultima fase di sperimentazione Wired.it Coronavirus, studio: oltre la metà degli abitanti degli slum di Mumbai è stato contagiato

BANGKOK - Più della metà della popolazione che vive in slum e baraccopoli della capitale commerciale dell'India, Mumbai, ha mostrato i segni dell'infezione da coronavirus ... anche se è iniziata una ...

Fase 3: Giovani consulenti lavoro a politica, non ne possiamo più, ascoltateci

Roma, 29 lug. (Labitalia) - "Non ne possiamo più, non si può andare avanti così. Siamo stanchi, ma non di lavorare, ma di lavorare male. Dobbiamo essere ascoltati". E' lo sfogo di Fabrizio Bontempo, p ...

