Coronavirus, dietrofront di Bocelli: il nuovo messaggio – VIDEO (Di mercoledì 29 luglio 2020) Andrea Bocelli fa marcia indietro dopo lo sventurato intervento di pochi giorni fa sul Coronavirus. Il cantante lirico, con un post sul suo profilo Facebook, ha chiesto scusa per il suo intervento al convegno “negazionista”. Gli ultimi due giorni hanno visto Andrea Bocelli al centro di un vero e proprio tornado mediatico. Il cantante ha scatenato l’ira di molta gente dopo aver preso parte a un convegno dei “negazionisti” sul tema del Coronavirus in Senato. In quella occasione, il tenore non ha risparmiato pareri e supposizioni, quantomeno ambigue, nei confronti dell’epidemia e della sua gestione. Il web si è scatenato contro il cantante toscano, che oggi è intervenuto sulla sua pagina Facebook, per provare a mettere una pietra sopra tutte le polemiche degli ultimi ... Leggi su bloglive

