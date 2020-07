Coronavirus: Commissione Ue assicura distribuzione Remdesivir (Di mercoledì 29 luglio 2020) BRUXELLES - La Commissione europea ha firmato un contratto con la societ farmaceutica Gilead per garantire le dosi terapeutiche di Veklury, nome commerciale del Remdesivr, per il trattamento dell'... Leggi su gazzettadelsud

vaticannews_it : #21luglio Il presidente della Commissione delle Conferenze Episcopali della Comunità Europea (Comece), apprezza la… - StefaniaMarcone : RT @ansaeuropa: A partire da inizio agosto. - CarlottaMiller_ : RT @Agenzia_Dire: .@VittorioSgarbi, in commissione Cultura alla Camera, mette in dubbio l'efficacia delle mascherine contro il #COVID__19… - alfredoferrante : 'Non prendiamo per il c*** i bambini con le mascherine', 'C*** è nella lingua italiana, 'Non rompa i cog*****', 'Ha… - Agenzia_Dire : .@VittorioSgarbi, in commissione Cultura alla Camera, mette in dubbio l'efficacia delle mascherine contro il… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Commissione Coronavirus: commissione inchiesta Liguria si spacca Agenzia ANSA Scostamento di Bilancio: ok del Senato con l'astensione del centrodestra

E' il terzo scostamento di bilancio approvato durante l'emergenza coronavirus. Il primo da 20 miliardi era ... un iter specifico che sostanzialmente è la consultazione della Commissione e ...

Boeing presenta i risultati del secondo trimestre

Per allinearsi alla forte riduzione della domanda del mercato commerciale alla luce del COVID-19, la società sta intraprendendo ... parzialmente compensato da una minore commissione sui corrispettivi ...

E' il terzo scostamento di bilancio approvato durante l'emergenza coronavirus. Il primo da 20 miliardi era ... un iter specifico che sostanzialmente è la consultazione della Commissione e ...Per allinearsi alla forte riduzione della domanda del mercato commerciale alla luce del COVID-19, la società sta intraprendendo ... parzialmente compensato da una minore commissione sui corrispettivi ...