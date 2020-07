Coronavirus, casi triplicati nelle ultime 24 ore: ecco la prima Regione italiana a rischiare il lockdown (Di mercoledì 29 luglio 2020) Sono 34 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio. Nessun morto. I casi sono triplicati rispetto a quelli del 28 luglio (quando i nuovi positivi erano stati 10). Dei nuovi contagiati 16 sono di importazione: otto di nazionalità del Bangladesh, tre da Spagna, due da Romania, due da India e uno da Afghanistan. Tre i casi per screening in fase di pre-ospedalizzazzione ospedaliera. Hanno preso il via questa mattina i test presso il Terminal dei bus a Tiburtina e i passeggeri del primo arrivo dalla Romania sono tutti negativi alla sieroprevalenza. Sono previsti nel corso di questa settimana circa 500 arrivi e le operazioni saranno garantite presso lo scalo anche nelle ore notturne e nei fine settimana quando sono previsti il ... Leggi su howtodofor

