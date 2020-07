Coronavirus: Casellati, ‘ricorso esagerato a Dpcm, troppi voti fiducia su decreti legge’ (Di mercoledì 29 luglio 2020) Roma, 29 lug. (Adnkronos) – “Il Paese può vincere” le sfide che lo attendono “se governo e Parlamento sapranno fare la loro parte. E’ però necessario che ciò avvenga nel rispetto delle reciproche prerogative e dei ruoli che la Costituzione affida a ciascuno. ‘E la Costituzione dice che le Camere sono il centro dell’azione legislativa e il Parlamento l’interlocutore primo e insostituibile del governo.” Una questione di metodo democratico su cui pesa, certamente, l’avere gestito tutte le fasi dell’emergenza con un ricorso esagerato a Dpcm, emanati senza preventiva e dovuta consultazione con un voto del Parlamento. Ma su cui grava, soprattutto, avere sostanzialmente privato una delle due Camere della possibilità di incidere realmente sui principali ... Leggi su calcioweb.eu

