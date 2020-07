Coronavirus, Casellati: “Ora serve il lavoro, Genova modello da seguire” (Di mercoledì 29 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “La pandemia ci ha fatto vivere drammatiche giornate di dolore e sofferenza per tante famiglie. Il Covid ci ha costretto a fare i conti con nuovi scenari, nuove realtà e nuovi problemi di una economia in profonda recessione”. Così il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, nel corso del suo intervento alla Cerimonia del Ventaglio che si è svolta questa mattina nella Sala Capitolare del Senato. “Abbiamo bisogno subito, adesso, di interventi fiscali, finanziari ed economici importanti – ha proseguito -. Abbiamo bisogno di mettere soldi nelle tasche degli italiani, abbiamo bisogno di lavoro, lavoro, lavoro, non di misure assistenziali o di legislazione di emergenza”. Casellati ha proseguito ponendo l'accento ... Leggi su liberoquotidiano

