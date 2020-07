**Coronavirus: Casellati, 'giornalisti fondamentali, rafforzare tutele e retribuzioni'** (Di mercoledì 29 luglio 2020) Roma, 29 lug. (Adnkronos) - "I giornalisti e tutti gli operatori dell'informazione durante l'emergenza hanno continuato a lavorare sul campo, rischiando il contagio e affrontando mille difficoltà. Nelle lunghe e surreali giornate dell'emergenza non avete solo 'informato': avete consentito agli italiani di sentirsi meno isolati. Illustrando i rischi del virus e spiegando le misure di prevenzione avete contribuito in modo concreto a tutelare la loro sicurezza. Questa è stata l'ennesima prova di quanto il vostro ruolo possa rendere un servizio fondamentale a tutto il Paese". Lo ha affermato il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, durante la cerimonia del Ventaglio. "Un ruolo -ha auspicato- che deve essere valorizzato, rafforzato e soprattutto tutelato -come ho detto in altre occasioni- anche sul piano economico e contrattuale; anche ... Leggi su iltempo

