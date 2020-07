Coronavirus: Casellati, 'fortemente contraria a voto a distanza in Parlamento' (Di mercoledì 29 luglio 2020) Roma, 29 lug. (Adnkronos) - Consentitemi di ringraziare tutto il personale del Senato, a partire dal segretario generale Elisabetta Serafin e dai vicesegretari Federico Toniato e Alfonso Sandomenico, fino al più giovane degli assistenti parlamentari. Un ringraziamento che desidero estendere anche ai senatori questori, al dottor Federico Marini e allo staff di medici e infermieri del Senato. Senza il loro supporto, senza l'impegno di tutti, non sarebbe stato possibile garantire il pieno funzionamento del Senato, anche nelle fasi più drammatiche dell'emergenza e consentire a tutti i senatori di partecipare ai lavori dell'Aula e delle commissioni, in sicurezza e senza ricorrere al voto a distanza, che mi trova fortemente contraria". Lo ha affermato il presidente del Senato, Elisabetta ... Leggi su liberoquotidiano

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Casellati contro il governo: 'Ricorso esagerato ai Dpcm' - TV7Benevento : Coronavirus: Casellati, 'fortemente contraria a voto a distanza in Parlamento'... - Politicks13 : RT @Moonlightshad1: Ma non chiamatela casta, eh? #salvini #senato #Casellati #COVID19 #coronavirus - fm197544 : RT @Moonlightshad1: Ma non chiamatela casta, eh? #salvini #senato #Casellati #COVID19 #coronavirus - francoesp59 : RT @Moonlightshad1: Ma non chiamatela casta, eh? #salvini #senato #Casellati #COVID19 #coronavirus -