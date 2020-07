Coronavirus, Brusaferro mette in guardia l’Italia: “Virus ancora in circolo” (Di mercoledì 29 luglio 2020) La situazione inerente il Coronavirus in Italia non è eccessivamente allarmante, ma secondo il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Brusaferro rimane comunque da monitorare Fonte Instagram – @skysportIl Coronavirus è un tormentone che purtroppo ci sta accompagnando anche durante la stagione calda. Nelle previsioni di qualche mese fa, il covid, almeno nel periodo estivo avrebbe dovuto farsi da parte. In realtà seppur la situazione sia nettamente migliorata rispetto al lungo periodo di lockdown, il virus non è mai completamente sparito. Dunque si può constatare che il caldo non è un repellente in tal senso. Sulla base di ciò si è espresso Silvio Brusaferro presidente dell’Istituto Superiore di Sanità. Nel ... Leggi su chenews

Agenzia_Ansa : #Fase3 #Brusaferro @istsupsan : 'I casi di #coronavirus sono stabili negli ultimi 30 giorni, viaggiamo sui 2-330 ca… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Brusaferro (Iss): dati stabili in ultimo mese, età si abbassa #coronavirus - ilcirotano : Coronavirus: Brusaferro, situazione stabile, il 30% sono asintomatici - - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: #Fase3 #Brusaferro @istsupsan : 'I casi di #coronavirus sono stabili negli ultimi 30 giorni, viaggiamo sui 2-330 casi gio… - Globe1078 : Coronavirus, Brusaferro: «Dato stabile dei contagi nell'ultimo mese ma focolai diffusi in tutto il Paese, il virus… -