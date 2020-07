Coronavirus, bollettino del 29 luglio: in Sicilia nuovo boom di contagi, +18,, casi in aumento in Italia (Di mercoledì 29 luglio 2020) Resta alto il numero di contagi giornalieri da Coronavirus in Sicilia: oggi sono 18 i nuovi positivi , ieri +19,. quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute. Salgono a 31 i ricoverati ... Leggi su gazzettadelsud

