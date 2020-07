Coronavirus, Bocelli: “Chiedo scusa se ho offeso o ferito qualcuno, lo scopo era sperare in un futuro di normalità” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Andrea Bocelli chiede scusa sui suoi canali social dopo le polemiche seguite alle sue parole sulla gestione del Coronavirus e del lockdown. Il tenore aveva dichiarato di essersi sentito, durante il lockdown, “umiliato e offeso per la privazione della libertà di uscire di casa senza aver commesso un crimine“. Ha poi aggiunto di aver “violato le restrizioni uscendo lo stesso, perché ho una certa età e ho bisogno del sole e di vitamina D“. Ora in un lungo post, pubblicato sia in italiano che in inglese, e in un video Bocelli sottolinea: “Se il mio intervento al Senato ha generato sofferenza, di questo io chiedo sinceramente scusa, perché proprio non era nelle mie intenzioni. Lo scopo del mio intervento al ... Leggi su meteoweb.eu

