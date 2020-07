Coronavirus, Bayern: la polizia nella sede di allenamento (Di mercoledì 29 luglio 2020) La polizia è dovuta intervenire questo pomeriggio durante la sessione di allenamento non aperta al pubblico del Bayern. Tuttavia, i militari hanno solo chiesto ai fan del club di Monaco di rispettare le norme di sicurezza anti Covid. A Säbener Straße gli 80 tifosi presenti non rispettavano le distanze e sono stati richiamati dalle forze dell'ordine a mettersi a 1,5 mt di distanza l'uno dall'altro. Nessun problema per la squadra che agli ordini di mister Flick ha proseguito la sessione in vista dell'amichevole contro l'Olympique Marsiglia venerdì prossimo. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

zazoomblog : Coronavirus Bayern: la polizia nella sede di allenamento - #Coronavirus #Bayern: #polizia #nella - ItaSportPress : Coronavirus, Bayern: la polizia nella sede di allenamento - - bicidiario : RT @AnnDePa: La notizia è di oggi, 174 positivi in Baviera tra braccianti agricoli. 480 persone bloccate in quarantena sul posto. Interven… - docdrugztore : RT @AnnDePa: La notizia è di oggi, 174 positivi in Baviera tra braccianti agricoli. 480 persone bloccate in quarantena sul posto. Interven… - Lichtung5 : RT @AnnDePa: La notizia è di oggi, 174 positivi in Baviera tra braccianti agricoli. 480 persone bloccate in quarantena sul posto. Interven… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Bayern Bayern Monaco, miracoli…degli sponsor: Nübel entra al centro sportivo con la Polo ed esce con l’Audi! Il Posticipo Spagna: il Real Madrid si conferma la squadra di calcio più ricca del mondo

Madrid, 29 lug 15:30 - (Agenzia Nova) - Il Real Madrid, nonostante le conseguenze economiche della pandemia del coronavirus, mantiene il podio ... Il quinto posto va al Bayern Monaco, con 1.056.00.000 ...

ESCLUSIVA PB - Diego Flaccadori: "Spero di riuscire a guadagnarmi più spazio la prossima stagione"

Diego Flaccadori è stato l'unico giocatore italiano, insieme ad Achille Polonara, a terminare la stagione sportiva 2019/20 nel proprio campionato a seguito della diffusione del Covid-19. Alla prima st ...

Madrid, 29 lug 15:30 - (Agenzia Nova) - Il Real Madrid, nonostante le conseguenze economiche della pandemia del coronavirus, mantiene il podio ... Il quinto posto va al Bayern Monaco, con 1.056.00.000 ...Diego Flaccadori è stato l'unico giocatore italiano, insieme ad Achille Polonara, a terminare la stagione sportiva 2019/20 nel proprio campionato a seguito della diffusione del Covid-19. Alla prima st ...