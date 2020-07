Coronavirus, Arcuri: nelle scuole 11 milioni di mascherine al giorno (Di mercoledì 29 luglio 2020) commenta 'I miei uffici hanno predisposto la distribuzione gratuita giornaliera di 11 milioni di mascherine chirurgiche che verranno destinate agli oltre 40mila plessi scolastici'. Lo ha detto il ... Leggi su tgcom24.mediaset

"I miei uffici hanno predisposto la distribuzione gratuita giornaliera di 11 milioni di mascherine chirurgiche che verranno destinate agli oltre 40mila plessi scolastici". È quanto ha dichiarato il Co ...Riapertura scuole, Arcuri: "Da settembre 11 milioni di mascherine al giorno in tutte le classi" Il commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus in Italia, Domenico Arcuri, ha fatto il ...