Coronavirus, altro caso in Spagna: si tratta di un giocatore dell'Almeria (Di mercoledì 29 luglio 2020) Coronavirus, altro caso in Spagna, si tratta di un giocatore dell'Almeria dopo quello riscontrato su di Mariano Diaz del Real Madrid. NOTA UFFICIALE- Come riporta Tmw, con una nota diramata attraverso i propri canali ufficiali l'Almeria, club andaluso in corsa per playoff promozione in Liga, ha comunicato la positività di un componente della prima squadra al Covid-19. Il resto del gruppo verrà nuovamente testato per escludere altri infetti.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus altro Coronavirus, altro focolaio a Ostia: chiuso il terzo ristorante in pochi giorni Il Messaggero Covid 19: chiarimenti sulla proroga obbligatoria dei contratti a termine e dell' apprendistato

In una FAQ pubblicata sul proprio portale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce chiarimenti circa la proroga automatica dei contratti a tempo determinato, anche in somministrazion ...

Agenti e rappresentanti di commercio: contributo a fondo perduto e calcolo del calo del fatturato

Con la Circolare n. 22/E del 21 luglio l'Agenzia delle Entrate fornisce nuove risposte ai quesiti degli operatori relativi al contributo a fondo perduto. Uno dei quesiti riguarda la verifica della rid ...

