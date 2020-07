Coronavirus, allarme Oms: “Non è una influenza stagionale” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il portavoce Margaret Harris ha fatto capire che il Coronavirus si comporta in maniera diversa rispetto ai malanni di stagione. Ci sarà un’unica grande ondata che farò un po’ di sali e scendi. Direttamente dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, arriva un nuovo avvertimento per quanto riguarda il modo in cui il Coronavirus agisce sull’organismo e nella … L'articolo Coronavirus, allarme Oms: “Non è una influenza stagionale” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus allarme Allarme in Germania per 633 casi. Oms avverte: coronavirus non stagionale Avvenire Lo stato di emergenza è una scelta di prudenza, altro che allarme democratico

Oggi il Consiglio dei ministri approva l'estensione, votata ieri al Senato. Serve a muoversi più rapidamente perché nell'emergenza ci siamo ancora dentro. Non c'è alcuna battaglia di libertà: molta sp ...

Coronavirus, ultime notizie. Negli Usa 60mila nuovi contagi e 1.592 vittime in un giorno

La Food and Drug administration (Fda) americana ha emanato un nuovo allerta e pubblicato una nuova lettera di avvertimento a consumatori e operatori sanitari sui gel igienizzanti per le mani contenent ...

