Coronavirus | allarme Lazio | triplicati i contagi nelle ultime 24 ore

34 nuovi contagi registrati nelle ultime 24 nel Lazio. Nessun morto. I casi sono triplicati rispetto a quelli del 28 luglio. Dei nuovi positivi 16 sono di importazione. La situazione pare essere sotto controllo e sono già iniziati i test per chi arriva in autobus dalla Romania. Resta il dato a preoccupare: nelle ultime 24 ore i contagi di Coronavirus sono triplicati. Dei nuovi positivi, 16 sono di importazione: otto del Bangladesh, tre dalla Spagna, due dalla Romania, due dall'India e uno dall'Afghanistan. Tre i casi per screening in fase di pre-ospedalizzazzione ospedaliera. Hanno preso il via questa mattina i test presso il Terminal dei bus a Tiburtina e i passeggeri del

