Coronavirus, accordo Sanofi-GSK per il vaccino alla Gran Bretagna (Di mercoledì 29 luglio 2020) Sanofi e GSK hanno annunciato di aver trovato l’accordo con il governo londinese per fornire 60 milioni di dosi di vaccino entro il primo semestre del 2021 L’azienda francese Sanofi, insieme a quella britannica GSK, hanno trovato l’accordo con il governo londinese per fornire 60 milioni di dosi del loro vaccino alla Gran Bretagna “con … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

SkyTG24 : Coronavirus, Gb: accordo con Sanofi e Gsk per 60 milioni dosi vaccino - Agenzia_Ansa : Il governo di Londra ha siglato un accordo con il gruppo farmaceutico francese Sanofi e quello britannico GlaxoSmit… - simonabonafe : Dopo un lunghissimo negoziato di 4 giorni non stop, il Consiglio europeo ha trovato l’accordo. Ci sarà una risposta… - VaeVictis : @sano_scettico @sistoandrea1980 @CinziaFufy74 @Mcclane272 @gianni_pinelli @riktroiani I virus influenzali hanno eff… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Il governo di Londra ha siglato un accordo con il gruppo farmaceutico francese Sanofi e quello britannico GlaxoSmithKline… -