Coronavirus | Abruzzo | dati aggiornati al 28 luglio Casi positivi a 3369

L'Aquila - In Abruzzo, dall'inizio dell'emergenza, sono stati registrati 3369 Casi positivi al Covid 19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo, dall'Università di Chieti e dal laboratorio dell'ospedale dell'Aquila. Rispetto a ieri si registra 1 nuovo caso. 14 pazienti (+1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 1 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 92 (-8 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nel numero dei Casi positivi sono compresi anche 472 pazienti deceduti (+1 rispetto a ieri); 2790 dimessi/guariti (+7 rispetto a ieri, di cui 17 che da ...

