Coronavirus, 60 mila nuovi casi negli Usa: Trump esalta di nuovo l’idrossiclorochina. Fauci: «Non funziona». In Cina 101 contagi: non succedeva da tre mesi (Di mercoledì 29 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (28 luglio)Usa EPA/Al Drago Il consulente della Casa Bianca per l’emergenza Coronavirus, il dottor Anthony FauciTorna a far discutere la linea di Donald Trump sulla gestione dell’emergenza Coronavirus negli Stati Uniti, dove nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 60 mila nuovi casi e 1.592 vittime. Secondo il presidente americano, riporta il New York Times, si può «guardare gran parte del Paese ormai privo di Coronavirus». Nonostante anche l’ultimo rapporto dei funzionari federali ha registrato che 21 Stati sono alle prese con diversi focolai, gravi al punto da farli rientrare nella “zona rossa”, mentre 28 sono in ... Leggi su open.online

Adnkronos : #Bocelli, Alessandro #Gassmann: '35mila morti per #Covid, rispetto' - Adnkronos : #Bocelli, Alessandro #Gassmann: '35mila morti per #Covid, rispetto' - RaiNews : La pandemia da Covid-19 raggiunge l'ennesimo doloroso traguardo: il bilancio a livello planetario registra infatti… - alesmari8 : RT @Adnkronos: #Coronavirus, in #Usa altri 1.592 morti e 60mila nuovi contagi - News24Italy : #Coronavirus, in Usa altri 1.592 morti e 60mila nuovi contagi -